السنغال تعلن تقييد خدمات الإنترنت بسبب انتشار «رسائل الكراهية»

أعلن موسى بوكار ثيام، وزير الاتصالات السنغالي، فرض قيود على خدمات الإنترنت، بدءًا من اليوم الإثنين، بسبب انتشار «رسائل كراهية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

جاءت الخطوة بعد اتهام زعيم المعارضة عثمان سونكو، بجرائم من بينها التآمر لإشعال تمرد والتآمر الإجرامي.

ويشعر أنصاره بالغضب لاحتمال منعه، في حالة الإدانة، من خوض الانتخابات الرئاسية، العام المقبل.

وقال الوزير: «الشركات المشغلة للهواتف مطالبة بالامتثال للتوجيهات التي جرى إخطارها بها».