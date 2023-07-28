رئيس السنغال: أفريقيا تعاني من إرث الماضي الاستعماري

قال ماكي سال رئيس السنغال، إن العلاقات التي تربط بين بلاده وروسيا بدأت في أثناء فترة النضال ضد الاستعمار، مشددًا على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتفعيل التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن السلام والأمن المشكلة الأولى بأفريقيا والعالم.

وأضاف «سال»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «القدرات الكامنة في تعاوننا هائلة، وأفريقيا عبارة عن 37 ملايين كيلو متر مربع وأكثر من 1.3 ملايين نسمة، وروسيا بلد كبير وعظيم، ومن خلال التعاون والتنسيق بيننا نشكل اتحادا ضخما».

وتابع: «في حوزتنا موارد طبيعية هائلة وثروات ويمكننا التعاون في مختلف المجالات، ما بين الصناعة والزراعة والطاقة والتقنيات المعلوماتية والامن والنقل والاقتصاد الرقمي وما شابه».

وأكد: «علينا الانطلاق من آليات برجماتية فيما يتعلق بالاستثمارات والتمويل والشراكة، لا أتحدث عن المساعدة، فأنا لا أثق فيها، وأقول إننا لم ناتِ هنا كي نطلب مساعدة، فنحن نعمل من أجل إنشاء شراكة لتطوير وتنمية بلادنا، مهما كان المكان الذي تجري فيه المناقشات، ووجدنا أنفسنا في مثل هذه الأوضاع لأننا في إرث ماضي استعماري وماضي العبودية والأمر مستمر».