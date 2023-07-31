كشف مجلس الوزراء، عن جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية الجديد أغسطس 2023، وذلك في إطار الخطة التي أقرتها الحكومة لتخفيف الأحمال، التي سيجري تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة، ومن بينها محافظة الشرقية.

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية الجديد أغسطس 2023

وأوضح مجلس الوزراء، أن جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية الجديد أغسطس 2023، والذي يشمل كافة المدن والقرى والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية، من خلال هذا الرابط.

الإعلان عن مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء لحين انتهاء الأزمة المؤقتة

وأشار مجلس الوزراء إلى أن مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء يأتي لحين انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء المؤقتة، في ظل موجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد، والتي من المقرر أن تنتهي بانقضاء فصل الصيف.

ترشيد استهلاك الكهرباء والالتزام بمواعيد الانقطاع

وفي السياق نفسه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بمواعيد انقطاع الكهرباء.

الالتزام بفصل التيار الكهربي عن اللوحات الاعلانية المضيئة

وأيضا وجه المحافظ بضرورة الالتزام بفصل التيار الكهربي عن اللوحات الإعلانية المضيئة، مع تخفيض إنارة المساجد، والشوارع، والميادين العمومية، بما لا يؤثر على الرؤية حفاظا على سلامة المواطنين.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة ، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها ، والكنائس وملحقاتها .