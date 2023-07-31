جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القليوبية أغسطس 2023 «صور»

أعلنت الحكومة منذ قليل، جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القليوبية أغسطس 2023، وكذلك خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه سيجرى تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة، وللاطلاع على الخطة اضغط هنــا.

خطة تخفيف الأحمال فى القليوبية 2023

ولفت مجلس الوزراء في بيان له، إلى أن خطة تخفيف الأحمال تمت بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ولفتت الحكومة في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أنه سيجرى نشر جدول تخفيف الأحمال بالمحافظات تباعا، حتى يتعرف كل شخص على موعد تخفيف الأحمال في منطقته، وعدد المناطق داخل كل مجموعة ومدة انقطاع الكهرباء.