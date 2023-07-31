جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية أغسطس 2023.. اعرف التفاصيل

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرا إلى جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية أغسطس 2023، وغيرها من المحافظات التي سيجرى تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال تمت بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الشرقية

وأعلنت الحكومة جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الشرقية أغسطس2023 على مستوى كل القرى والمدن المختلفة.

ويمكنك التعرف على جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية أغسطس 2023، من خلال الدخول على هذا الرابط .

موعد انقطاع الكهرباء في الشرقية

ولفتت الحكومة فى بيان صادر عنها منذ قليل إلى أنه سيتم نشر جدول تخفيف الأحمال بالمحافظات تباعا، حتى يستطيع كل مواطن معرفة موعد تخفيف الأحمال فى منطقته، معلنة عدد المناطق داخل كل مجموعة ومدة انقطاع الكهرباء.