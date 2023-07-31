السيطرة على حريق محدود في المستشفى الجامعي ببني سويف دون إصابات

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم، السيطرة على حريق محدود داخل الغرفة المخصصة لوحدة ups والخاصة بجهاز الأشعة المقطعية بمستشفيات جامعة بني سويف دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية، حيث تم تطبيق خطة الطوارئ.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنه تم السيطرة على الحريق المحدود بمعرفة الإدارة الهندسية وأفراد الأمن والسلامة والصحة المهنية في المستشفى الجامعي، حيث تم على الفور فصل التيار الكهربائي عن الوحدة، واستخدام طفايات الحريق للسيطرة على الحريق المحدود دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، موضحا أن العمل يجري بهدوء داخل المستشفى دون أي معوقات، ويتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أكمل وجه.

إعداد تقرير فني عن أسباب الحريق

ووجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور هشام بشري، مدير مستشفيات جامعة بني سويف، بإخطار الشركة الموردة للوحدة للفحص وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحريق المحدود داخل الغرفة.