رئيس جامعة بني سويف: طبقنا خطة الطوارئ للتعامل مع حريق كلية التجارة

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، السيطرة على حريق محدود اندلع داخل إحدى الغرف بكلية التجارة نتيجة ماس كهربائي دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.

رئيس جامعة بني سويف: سيطرنا على الحريق بمعرفة أفراد الأمن

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الجامعة طبقت خطة الطوارئ التي يتم التدريب عليها، ومنها إخلاء مبني الكلية بالكامل وفصل التيار الكهربائي، وتم السيطرة الفورية على الحريق المحدود بمعرفة أفراد الأمن والسلامة بالكلية باستخدام طفايات الحريق، لحين وصول قوات الحماية المدنية والتى قامت باستكمال أعمال التبريد والتأكد من السيطرة التامة على الحريق في محل الواقعة.

رئيس الجامعة يتفقد موقع حريق كلية التجارة

وانتقل رئيس جامعة بني سويف إلى كلية التجارة لمتابعة الموقف والاطمئنان بنفسه على موقع الحريق المحدود، مشيراً لعدم وجود أى إصابات أو خسائر بشرية ومادية نظراً لأنها فترة إجازة صيفية وعدم تواجد أعضاء هيئة تدريس أو طلاب داخل القاعة.

حريق محدود في كلية التجارة جامعة بني سويف

وفوجئ العاملون بكلية التجارة بجامعة بني سويف، صباح اليوم الأحد، بانبعاث أدخنة من الطابق الثالث في الكلية، وتم السيطرة عليه من قبل عمال وموظفي الجامعة وكلية التجارة باستخدام طفايات الحريق، لحين وصول قوات الحماية المدنية والتى قامت باستكمال أعمال التبريد والتأكد من السيطرة التامة على الحريق عقب الدفع بسيارتي إطفاء.