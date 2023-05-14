رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بني سويف للتعامل مع حريق معرض تجاري

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف لاستقبال أي حالات مصابة، بعد اندلاع حريق بمعرض شباب مصر بمدينة بني سويف.

رفع حالة الطوارئ

وأشار رئيس الجامعة أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ والحروق والرعاية المركزة وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية، وفريق التمريض للتعامل مع أي حالة مصابة.

حريق معرض شباب مصر

كان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغًا بنشوب حريق داخل في معرض شباب مصر المقام بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين حال وجود إصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحريق، وقوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف بقيادة المقدم محمود فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.