كليات تقبل من 60% أدبي 2023.. من واقع تنسيق 2022

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، عن حقيقة وجود كليات تقبل من 60% أدبي 2023 للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات، قائلة: «لا يمكن لأي شخص أن يعطي أي توقعات لحدود دنيا لكليات دون الوقوف على الحدود الدنيا للمرحلة وعدد الطلاب المتقدمين للكليات، وأن الحدود الدنيا للكليات يتوقف على العرض والطلب من قبل الطلاب».

كليات تقبل من 60% ادبي 2023

وقالت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقعات حتى الآن وفقا لنتيجة الثانوية العامة 2023 المعلن حتى الآن، تشير إلى قرب الحدود الدنيا، وهناك كليات تقبل من 60% أدبي 2023 من الحدود الدنيا للقبول بالكليات العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لكليات تقبل من 60% أدبي، وفقا لبيان الدرجات المعلن عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق:

- المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر 246.

- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246

- تربية نوعية دمياط 246

- خدمة اجتماعية الفيوم 246

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246

- سياحة وفنادق المنيا 246

- سياحة وفنادق بني سويف 246

- سياحة وفنادق مدينة السادات 246

- سياحة وفنادق الأقصر 246

- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245