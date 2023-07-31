الجامعة البريطانية في مصر: خصومات ومنح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن المنح الدراسية الكاملة والجزئية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، للراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الأكاديمي 2023 / 2024 وذلك طبقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

منح الجامعات البريطانية 2023

وخصصت الجامعة البريطانية عددًا من المنح التي يمكن أن يحصل عليها الطالب، من بينها منح دراسية مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة، فضلا عن حصول طلاب الشهادات الدولية على خصم 5% من المصروفات الدراسية، فضلًا عن حصول طلاب المدارس ذات الشراكة على خصم 10% لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة، وكذلك حصول أشقاء الطلاب المقيدين بالجامعة وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية على خصم 10%، بالإضافة إلى حصول الطلاب على خصم 50% في حالة وفاة الأب بعد التقدم للجامعة.

منح الجامعات الخاصة 2023

كما توفر الجامعة حوافز خاصة بالتفوق الرياضي للمراتب الثلاث الأولي على مستوى الجمهورية والمستويين العربي والدولي والتي تشمل خصمًا على الرسوم الدراسية يتراوح بين 10% إلى 80%، بالإضافة إلى المنح الخاصة بكل كلية وعلى الراغبين في التقديم ومعرفة معايير القبول بالجامعة، زيارة الموقع الرسمي للجامعة، أو زيارة مقر الجامعة بمدينة الشروق.

وتطبق الجامعة البريطانية، نظام التعليم البريطاني، كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات الأجنبية الشريكة وهي (London South Bank University & Queen Margaret University &The Manchester Metropolitan University)، كما تمنح الجامعة البريطانية لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة London South Bank، الشريك البريطاني للجامعة.

وتضم الجامعة 11 كلية وهي «الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات»، كما تضم الجامعة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المصريين والبريطانيين والأجانب الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية ويتمتعون بأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، ومؤهلين تأهيلًا دوليا وفق نظم التعليم البريطاني الذي تتبعه الجامعة.