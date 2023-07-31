اعرف مجموعك هيدخلك كلية إيه وفق تنسيق الجامعات عام 2022

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي للقسم العلمي بشعبة الرياضة والعلوم والقسم الأدبي والمكفوفين والدمج وطلاب مدارس ستيم وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78%.

ويترقب اليوم طلاب بالثانوية العامة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 لمعرفة النتيجة وتحديد الكلية التى سيلتحقون بها ليبدأوا طريقهم للجامعة.

تنسيق الثانوية العامة

وتنشر «الوطن» تنسيق الكليات بمختلف الشعب بالثانوية العامة وفقا لنتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 ليستعين به الطلاب لتوقع الكلية التى سيلتحق بها لحين ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023، كالتالي:

تنسيق كليات العلمي علوم 2022

كان تنسيق الكليات المتاحة للشعبة العلمية لطلاب الثانوية العامة 2022 كالتالي:

- تنسيق كلية الطب البشرى جامعة المنصورة 387 درجة

-تنسيق كلية الطب البشرى جامعة سوهاج 386 درجة

-تنسيق كلية الطب البشرى جامعة دمياط 386 درجة

-تنسيق كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق 385 درجة

-تنسيق كلية الطب البشرى بجامعة كفر الشيخ 383 درجة

-تنسيق كلية الطب البشرى جامعة طنطا 383 درجة

- تنسيق كلية الطب البشرى بورسعيد 381 درجة

-تنسيق كلية الطب البشرى بجامعة أسيوط 381 درجة

-تنسيق طب أسنان جامعة جنوب الوادي 382 درجة

- تنسيق طب أسنان جامعة المنصورة381 درجة

- تنسيق طب أسنان جامعة عين شمس 376 درجة

- تنسيق علاج طبيعي القاهرة 373 درجة

- تنسيق علاج طبيعي جامعة بنها 373 درجة

- تنسيق صيدلة سوهاج 373 درجة

- تنسيق صيدلة جامعة المنصورة 372 درجة

-تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة جنوب الوادي 372 درجة

- تنسيق علاج طبيعي جامعة السويس 372 درجة

- تنسيق علاج طبيعي جامعة بني سويف 372 درجة

- تنسيق طب أسنان جامعة القاهرة 376 درجة

- تنسيق طب أسنان إسكندرية 376 درجة

- تنسيق صيدلي حلوان 369 درجة

- تنسيق كلية صيدلة جامعة بني سويف 369 درجة

- تنسيق كلية الصيدلة جامعة الفيوم 369 درجة درجة

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ علوم 366 درجة

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 درجة

تنسيق كليات علمي رياضة

- تنسيق هندسة بترول السويس 386 درجة

- تنسيق كلية الهندسة القاهرة 366 درجة

-تنسيق كلية هندسة المنصورة 366 درجة

-تنسيق كلية هندسة الزقازيق 363 درجة

- تنسيق كلية هندسة دمياط 362 درجة

- تنسيق كلية هندسة قناة السويس 362 درجة

-تنسيق كلية هندسة عين شمس 361 درجة

- تنسيق كلية هندسة بورسعيد 359 درجة

- تنسيق كلية هندسة أسوان 347 درجة

-تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346 درجة

- تنسيق كلية هندسة بني سويف 346 درجة

- تنسيق كلية هندسة المنيا 345 درجة

- تنسيق كلية هندسة إسكندرية 353 درجة

- تنسيق كلية هندسة بنها بشبرا 353 درجة

- تنسيق كلية هندسة بنها 353 درجة

تنسيق كليات القسم الأدبي 2022

- تنسيق كلية تربية تعليم ابتدائي جامعة المنصورة 296 درجة

-تنسيق كلية تربية طفولة مبتكرة بورسعيد 295 درجة

-تنسيق كلية تربية طفولة المنصورة 293 درجة

- تنسيق كلية تربية حلوان 293 درجة

- تنسيق كلية تجارة المنصورة 292 درجة

- تنسيق كلية تجارة القاهرة 291 درجة

- تنسيق كلية تربية طنطا 290 درجة

- تنسيق كلية تربية سوهاج 280 درجة

- تنسيق كلية تربية طفولة إسكندرية 280 درجة

- تنسيق كلية تجارة بورسعيد 279 درجة

-تنسيق كلية تربية أسيوط 279 درجة

- تنسيق كلية تربية جنوب الوادي 278 درجة

- تنسيق كلية آداب انتساب إسكندرية 278 درجة

- تنسيق كلية تجارة 274 انتساب درجة

-تنسيق كلية تربية طفولة مبتكرة السادات 274 درجة

- تنسيق كلية حقوق جنوب الوادي 273 درجة

- تنسيق كلية تجارة طنطا 271 درجة

- تنسيق كلية تجارة المنوفية 270 درجة

- تنسيق كلية آداب دمياط 271 درجة

- تنسيق كلية حقوق المنيا 271 درجة

- تنسيق كلية تربية نوعية طنطا 268 درجة.