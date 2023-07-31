حسان نعمان قائما بأعمال رئيس جامعة سوهاج

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بتكليف الدكتور حسان حمد عبد الرحمن نعمان، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، قائماً بعمل رئيس الجامعة، اعتباراً من 1 أغسطس، ولحين الانتهاء من إجراءات صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للجامعة.

تيسير أعمال جامعة سوهاج

من جانبه قدم الدكتور حسان نعمان الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الثقة بتكليفه بتسيير أعمال جامعة سوهاج خلال هذه الفترة الانتقالية.

«نعمان» يوجه الشكر لرئيس جامعة سوهاج السابق

كما قدم الشكر لرئيس جامعة سوهاج السابق الدكتور مصطفى عبدالخالق، على ما بذله من مجهودات لرفعة شأن الجامعة.