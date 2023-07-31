الأول على الثانوية الأزهرية مكفوفين بالمنيا: «حولت الضلمة لنور ومتفائل دائما»

قال عبد الرحمن أحمد الخطيب، الأول على الثانوية الأزهرية مكفوفين بمحافظة المنيا، إنه كان حريصا على التفوق وتحدى الصعاب في دراسته، مقدما الشكر لوالده الذي يعمل مدرسا للرياضيات، وكذلك والدته، مؤكدا أن لهما دورا كبيرا فيما وصل إليه.

الاستعانة بالتليفون في المذاكرة

وأضاف عبد الرحمن لـ«الوطن»: «بفضل الله حولت الضلمة لنور ودائما متفائل وأشكر الله على ما أنا فيه، وكنت أذاكر دروسي من التليفون بشكل يومي، وحريص على قراءة القرآن باستمرار والحمد لله مجهودي لم يذهب هباء، وعلى كل طالب أن يضع هدف أمامه ويعمل من أجله ويجتهد في دراسته فلا مجال للأعذار والمبررات والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا،و من يريد تحقيق هدفه يسعى إليه ويتغلب على أي صعاب أو إعاقه مهما كانت».

إجراء اختبار كلية اللغات والترجمة

وتابع أنه بمجرد إعلان النتيجة لمس سعادة غامرة وتلقى التهاني من أبناء بلدته «قرية ابطوجة بمركز بني مزار»، بالإضافة إلى المعلمين والعاملين بمعهد أبو العباس: «وإن شاء الله أبدا أول خطوات الجامعة بإجراء اختبار القدرات للالتحاق بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر».

وتمنى عبد الرحمن مقابلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلا: «نفسي أقابل وأصافح الشيخ الطيب وأشكره».