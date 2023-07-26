خامسة الثانوية الأزهرية مكفوفين: انهرت بالبكاء فور اتصال شيخ الأزهر

عبرت الطالبة منة الله محمد أحمد، الحاصلة على الترتيب الخامس، في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 90%، للمكفوفين، عن سعادتها كونها ضمن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أنها فوجئت باتصال هاتفي من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يقدم التهنئة لها.

خامس الثانوية الأزهرية: لم يبخل أحد نحو مساعدتي

وقالت الخامسة على الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية: «أحمد الله كثيرًا على نجاحي وتفوقي، وحفظي للقرآن.. والدتي وأسرتي لم تبخل بلحظة واحدة تجاه راحتي.. تفوقي نجاح لأسرتي ولجميع المدرسين بمعهدي معهد فتيات الشقر الثانوي الأزهري الذين دائمًا ما كانوا يساعدوننا بكل قوة ولم يبخل أي منهم بنصيحة أو معلومة».

منة الله أحمد: أنهرت بالبكاء من اتصال شيخ الأزهر

وأضافت: «فوجئت باتصال هاتفي من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للتهنئة بتفوقي.. وده بالنسبة لي كان حلم، لم أتخيل اتصال فضيلته، وأنهرت من البكاء، ربنا يباركله ويسعده ».

وتابعت: «حلمي أن التحق بكلية السياسية والاقتصاد.. لكن حتى الآن لا أعلم إذا كان هناك كلية سياسة واقتصاد للمكفوفين أم لا».

منطقة بني سويف الأزهرية تهنئ الطالبة منة الله

وتقدم الدكتور أحمد الطيب البديوي وكيل وزارة شؤون الأزهر ببني سويف، بالتهنئة للطالبة منة الله محمد أحمد التي حصلت على مجموع 90% في الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين، وحصولها على الترتيب الخامس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022/ 2023.

منطقة بني سويف الأزهرية تهنئ معهد فتيات الشقر الثانوي

كما تقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، لمعهد فتيات الشقر الثانوي الأزهري، لحصول إحدى فتاياته على الترتيب الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية.

وأعلن الأزهر الشريف، مساء اليوم، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023، وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.