أمين مجلس الجامعات: تسكين 12 ألف طالب عائد من الخارج في الكليات المصرية

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن الفترة الماضية، شهدت بعض الدول حروبا ونزاعات، وهو ما أسفر عن عودة الطلاب المصريين الدارسين بها إلى وطنهم لاستكمال التعليم داخلها، ومنها روسيا أوكرانيا والسودان، موضحا أن عدد الطلبة الموجودين داخل دول النزاع يبلغ نحو 25 ألف طالب أو أكثر.

عدد الطلبة الموجودين داخل دول النزاع يبلغ نحو 25 ألف طالب

وأشار أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن سبب سفر الطلبة المصريين للدراسة بالخارج، يعود إلى سببين، أولهما أن الطلب على الجامعات المصرية أكثر من قدرة الجامعات على استيعاب الطلاب، لذا نضع حد أدنى للتقدم، وذلك عكس الموجود بالجامعات خارج مصر، فهناك عدد كبير من الجامعات، لذا لا تشترط الحد الأدنى للتقدم الذي نطبقه بالداخل.

وأضاف أن السبب الثاني، يعود إلى أن تكلفة التعليم الجامعي بالخارج أقل في بعض الأحيان عن الداخل، وهو ما يدفع الطلاب للسفر واستكمال التعليم الجامعي بإحدى الدول المضيفة.

وأوضح الغر، أنه في البداية كان يتم التعامل مع الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاعات، بإلحاقهم بالجامعات التي تتناسب مع مجموعهم بالثانوية العامة، ولكن بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء قراره في مايو الماضي، حدد خلاله خطوات استقبال الطلاب العائدين ومن ثم تم عمل قرار استثنائي باستقبالهم دون النظر للحدود الدنيا، بمعنى أن كل طالب يدرس في كلية ما بالخارج يدرس في بالكلية نفسها في مصر.

سببان لسفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج

وأكد الغر، على أنه تم تسكين 12 ألف طالب عائد من الخارج، خاصة من الجامعات الروسية والسودانية، داخل الكليات المصرية بمختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالنسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج 4»، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة 1000 ممثل من الجاليات المصرية بالخارج، بمحافظة القاهرة.