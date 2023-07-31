«الوزراء»: خطة تخفيف الأحمال الكهربائية تشمل 24 محافظة فقط

أعلنت لجنة إدارة الأزمات، خلال اجتماعها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّها تتابع خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنّ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 من محافظات الجمهورية.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية، وكلفت لجنة الأزمات في بيانها، بمتابعة معدلات الاستهلاك والقدرة المتاحة وأبرز معوقات تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.

وفيما يتعلق بدور وزارة التنمية المحلية، شددت اللجنة على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتخفيض نسبة إنارة الطرق بمختلف المحافظات، والتأكيد على تخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة، وتضمنت التكليفات متابعة قيام وزارة الشباب والرياضة بإقامة جميع المباريات الرياضية بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري «أغسطس – سبتمبر»، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الاطلاق.