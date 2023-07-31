«التضامن»: 25% من المصريين بالخارج يرغبون في الاشتراك بـ«التأمينات»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة، للتواصل بشكل أكبر مع جميع المصريين بالخارج، في مختلف الدول المضيفة، ليكون هناك سبيل للمناقشة، وتوفير الخدمات والمتطلبات، مشيرة إلى أن 25% منهم يرغب في الاشتراك بالتأمينات.

عرض فيلم قصير تحت عنوان «المصريين بالخارج نسيج الوطن»

وعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، فيلم قصير تحت عنوان «المصريين بالخارج نسيج الوطن»، عرضت من خلاله، أبرز الجهود والخدمات التي قدمتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين المغتربين، بالإضافة إلى تيسيرات وخدمات بنك ناصر الاجتماعي المتاحة لهم.

وأشارت إلى أن المادة 88 من الدستور الصادر عام 2014، ينص على رعاية مصالح المصريين بالخارج وكالفة حقوقهم، بجانب أداء واجباتهم العامة على المستوى السياسي والاقتصادي، للمساهمة في بناء الوطن.

10% فقط من المغتربين لديهم علم بنظام التأمينات الاجتماعية

أضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم عمل استقصاء رأي عينة من المصريين بالخارج بشأن خدمات الحماية الاجتماعية، ونتج عنه أن 10% فقط لهم علم بنظام التأمينات، و25% يرغب في الاشتراك في التأمينات، 60% لديهم تأمين صحي، 9% لديهم شيخوخة و7% لديهم عجز، بالإضافة إلى 33% من العاملين، ينتمون لنظام عمل متقطع وغير دائم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، في جلسة المحور الاجتماعي، بالنسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج 4»، بدعوة من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الجاليات المصرية بالخارج.