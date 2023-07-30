الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالبساتين

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب بشقة سكنية، بمنطقة بير أم سلطان في البساتين دون وقوع إصابات، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

سيارات الإطفاء بمكان الحريق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة بير أم سلطان بالبساتين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على النيران، وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اندلاع حريق داخل مخزن بالتجمع

وفي وقت سابق، نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل مخزن وقود بطريق السويس الصحراوي بمنطقة التجمع، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.