النائب طارق الخولي: أدعو المغتربين لكثافة المشاركة بالانتخابات المقبلة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خصوصية الروابط التي تجمع أبناء الجاليات المصرية في الخارج والدولة المصرية، في ضوء حرص القيادة السياسية للدولة، على رعاية كل أبناء مصر في أي مكان حول العالم.

حرص القيادة السياسية للدولة على رعاية كل أبناء مصر

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها جلسة المحور السياسي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج بمشاركة أكثر من ألف مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، أن البعض قد يستهدف علاقة المصريين بالخارج بوطنهم الأم ببعض الشائعات، مؤكدة حرصها على التواصل بشكل مستمر مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج درءًا لتلك الشائعات في مهدها.

وأشارت إلى أن الاستحقاق الرئاسي القادم شديد الأهمية، داعية جموع المصريين في الخارج للمشاركة فيه بكثافة، والإدلاء بآرائهم بكل حرية.

وحذَّر النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من استهداف البعض لعلاقة المصريين في الخارج بالدولة المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أنه مع اقتراب أي استحقاق انتخابي يتم استهداف علاقة الدولة بأبنائها بسيل من الشائعات سواء المتواجدين في الداخل أو الخارج.

أهمية توحيد صفوف الكيانات المصرية في الخارج

ودعا وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر، المصريين في الخارج لكثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه أمر هام للدولة المصرية، وأنه سينعكس على كثافة المشاركة في الداخل أيضًا.

وطالب النائب طارق الخولي المصريين في الخارج بنقل العقيدة الوطنية من جيل إلى جيل، وخصوصًا الأجيال الثانية والثالثة من المصريين في الخارج.

وشدد على أهمية توحيد صفوف الكيانات المصرية في الخارج، وأهمية عمل الدولة على رقمنة الخدمات القنصلية، مؤكدًا على أن المصريين في الخارج «سند» للدولة المصرية، وأننا في مصر نشعر بتقدير كبير لدورهم.

واستنكر النائب طارق الخولي، مقترحات البعض عبر مواقع التواصل باستقطاع جزء من دخل المصريين في الخارج، موضحًا أنه حديث غير مقبول تمامًا، ولن تقدم الدولة المصرية عليه بأي حال من الأحوال.

وأكد «الخولي»، أهمية مساهمة المصريين في الخارج بالتحويلات بالعملة الصعبة، لأنها جزء من موارد الدولة في توفير العملات الأجنبية.