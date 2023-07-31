وزيرة الهجرة: نسعى لتحقيق مطالب المغتربين تأكيدا على دعم وطنهم لهم

رحبت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالجاليات المصرية بالخارج، في بداية جلسات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، معربة عن سعادتها بالجمع الوفير الذي يضم مغتربين من جميع أنحاء العالم، كما رحبت بالوزراء والنواب والشخصيات العامة.

مؤتمر المصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ نسخة مؤتمر المصريين بالخارج، يحظى برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج.

وأوضحت الوزارة أنّها عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق توصيات النسخة الماضية من المؤتمر ذاته، وتم العمل على مدار الساعة، لدعم المصريين بالخارج، وتلبية متطلباتهم، وتحقيق الخدمات لهم، تأكيدا على دعم الوطن لجميع أبنائه بمختلف بقاع الأرض وتحت أي ظروف.

تقديم متطلبات المصريين بالخارج

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أنّ المؤتمر هذا العام ينافس جميع الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي للدولة، والمناخ الاستثماري، إضافة إلى فكرة إنشاء شركة المساهمة للمصريين بالخارج، والحوار الوطني وتناوله المغتربين، إلى جانب دور التعليم في توفير الخدمات والمصالح لأبنائنا بالخارج، ووضع التعليم الجماعي لأبناءنا العائدين من مناطق النزاعات.