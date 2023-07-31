ما حكم الشرط الجزائي في البيع والشراء؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم الشرط الجزائي في عمليات البيع أو الشراء، أو عمليات الاتفاق التجاري.

الشرط الجزائي في عقود البيع والشراء جائز

وأضاف «وسام» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الإثنين، إنه بالنسبة إلى الشرط الجزائي في عقود البيع والشراء، فيجوز ولا حرج فيه، بل بالعكس قد يحكم القضاء بأضعاف هذا وقد يقلل من قيمة الشرط الجزائي، وكل طرف مُلزم بما جاء في الاتفاق والعقد سواء بيع وشراء بالتقسيط أو خلافه.

ضرورة الالتزام بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كل ما نقوله في هذه المسائل هو الالتزام بما جاء في الاتفاق من كل الأطراف حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع ومحاكم ومشاكل وخلافه.