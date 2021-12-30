السياحة: 250 ألف جنيه «شرط جزائي» على المعتمر حال تخلفه بالسعودية

ألزمت وزارة السياحة والآثار كافة الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام بضرورة تحرير عقد بين الشركة والمعتمر يتضمن كافة تفاصيل برنامج العمرة من سعر وسكن وموعد السفر ووسيلة السفر وغيرها من الأمور الأخرى التى يشملها البرنامج، على أن يتم إدخال كافة تفاصيل العقد على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بحيث تكون ضامنة لتنفيذ كافة البنود التي تم التعاقد عليها بين المعتمر والشركة السياحية المنظمة لبرنامج العمرة.

عقوبة مالية على المعتمرين المتخلفين عن العودة من السعودية

وحدد العقد التزامات كل طرف من الطرفين، حيث ألزم المعتمر بدفع شرط جزائي قيمته 250 ألف جنيه لشركة السياحة المنظمة للبرنامج حال تخلفه عن العودة من السعودية في الموعد المحدد له، وذلك تعويضا لشركة السياحة عن الأضرار التي تقع عليها من إيقافها عن العمل بالعمرة من قبل الوكلاء السعوديين والجهات السعودية جراء تخلف المعتمرين عن العودة إلى أرض الوطن، فيما لم يحدد العقد آلية حصول الشركات على هذا الشرط الجزائي، وإن كان سيوقع المعتمر على إيصال أمانة قبل السفر أو أي طريقة أخرى.

الشركة ملتزمة بتنفيذ بنود العقد الموقع مع المعتمر

كما أكد العقد الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على مسؤولية شركات السياحة عن تنفيذ كافة بنود التعاقد مع المعتمر طبقا لما ورد فى العقد، وفى حال حدوث أي إخلال من الشركة المنظمة للعمرة فإنه يحق للمعتمر التقدم بشكوى ضد شركة السياحة المنظمة للبرنامج لدى وزارة السياحة المصرية بالإثباتات المادية وكافة أنواع الإثبات على أن تتحمل الشركة فى هذه الحالة التعويضات المناسبة التي تحكم بها وزارة السياحة وتقررها فى حق الشركة السياحية طبقا لنوع المخالفة وحسب التقصير الذي حدث منها.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اعتمد أمس الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجري الحالي 1443، والذي سيقتصر فيه تنظيم برامج العمرة على أشهر رجب وشعبان ورمضان.