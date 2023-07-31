مقرر «العدالة الاجتماعية» بالحوار الوطني: اجتماع لجنة الغد يؤثر على الاستثمار والإسكان

أكد النائب عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن جلسة لجنة العدالة الاجتماعية غدا، ستناقش سياسة العمل والأجور والمعاشات والسياسات الضريبية، ومسألة تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن هذه أهم المحاور المطروحة على مناقشات اللجنة غدا.

جلسة الغد مفتوحة لكل الأحزاب السياسة

وأضاف عبد الهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن اجتماع الغد للجنة العدالة الاجتماعية، هو الثاني، بينما اجتماع اللجنة الأول كان يتناول مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل عام، لافتا إلى مناقشتهم أهم ما يؤثر على العمال ورجال الأعمال والاستثمار والاسكان الاجتماعي.

وأوضح القصبي، أن جلسة الغد مفتوحة لكل الأحزاب السياسة والقوى المجتمعية، قائلا: «عايزين نطلع من الحوار الوطني بمساحة مشتركة نتواصل فيها وتقديم علاجات لبعض التحديات ومواجهة الحرب الكبرى وهي نشر الاحباط».