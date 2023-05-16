مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية حق لكل المصريين

قال بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إنَّ الإفراج عن البضائع من الجمارك ضروري لمواجهة ارتفاع الأسعار، متابعًا أن العدالة الاجتماعية تسهم في الاقتصاد المصري وتحول الانسان من مستهلك لمنتج وبمثابة استثمار في البشر، موضحًا الفرق بين العدالة الاجتماعية والحماية أن العدالة شيء مستمر مع الإنسان إنما برامج الحماية عبارة عن إجراءات مؤقتة.

وأضاف «ديمتري»، خلال كلمته في الجلسة الأولى: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، لجنة العدالة الاجتماعية، أن جميع برامج الدعم يجب أن تصب في كفاءة وجودة الإنتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد، لافتًا إلى أنَّ النمو السكاني معدًا المواليد للمرأة انخفض وفقا الإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح أنَّ العدالة الاجتماعية تخص جميع فئات الشعب المصري وليس الفقراء فقط، فعندما ننادي بالحد الأدنى للأجور فهذا يحقق حماية للجميع، مشددًا على مساهمة الناتج القومي في تطوير التعليم والصحة من أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية.