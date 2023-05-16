مقرر لجنة العدالة الاجتماعية: الحوار الوطني فرصة رائعة لعرض الأزمات وتقديم حلول

قال الدكتورة ثريا عبدالجواد، المقرر المساعد بلجنة العدالة الاجتماعية، إنّ الحوار الوطني فرصة رائعة لطرح الأزمات وتقديم الحلول لها، مشيرة إلى أنّنا مررنا بتجارب كثيرة للحوار الوطني، وهذا الحوار بادرة انفتاح المناخ العام، وأحد أسباب دفع الجميع للمشاركة الفعالة بالحوار الوطني.

وأضافت عبدالجواد، خلال جلسة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة» للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنّ الجهود المبذولة في الحوار أمور مقدرة تدعو إلى الفخر، كوننا بالفعل في مركب واحد، مشيدة بالجهود الضخمة التي بذلها مجلس الأمناء في الإعداد والتجهيز للحوار الوطني على مدار العام، كما وجّهت الشكر والتقدير لهم وللأسماء التي طُرحت من جانب المجلس فيما يتعلق بإدارة الحوار الوطني.