«المستقلين الجدد» يكشف عن تفاصيل مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني

تحدث هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، عن تفاصيل مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، وذلك خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز».

وقال عناني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو عصب الملف السياسي، وهو الذي يضخ من جديد روحا للحياة السياسية المصرية».

تعظيم مشاركة المواطنين في الانتخابات

وأضاف عناني، أن هناك مناقشات كثيرة وتم الاتفاق على أن هذه الجلسة آخر الجلسات التي يتم فيها مناقشة القانون، وكان معدا بصورة جيدة، وعند التنفيذ كانت هناك وجهات نظر كثيرة في نقاط كثيرة يجب إعادة النظر فيها، وكان النقاش محتدما على نظام التمثيل النيابي، وتم الحديث على نقطة هامة وهي كيفية تعظيم المشاركة من المواطنين في الانتخابات.