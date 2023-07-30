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رئيس أمانة الحوار الوطني: لجنة متخصصة ناقشت مزايا وعيوب كل نظام انتخابي

كتب:

محمد عزالدين
09:00 م | الأحد 30 يوليو 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ناقش اليوم تحديات العمل الأهلي فيما يتعلق بالنقابات العمالية، إذ يجرى استماع وجهات النظر المختلفة.

تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وأضاف «فوزي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه عقدت صباح اليوم جلسة ممتدة في مناقشة عناصر أو تعديلات ضرورية في قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالمسائل غير الانتخابية.

وأشار إلى أن تحديد النظام الانتخابي جرى مناقشته الأسبوع الماضي في جلسة متخصصة، عقدت في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بواقع جلستين، بحضور الأطراف السياسية المعنية، ومجموعة كبيرة من الخبراء، وأعلن عن تفاصيلها الصفحة الرسمية للحوار الوطني.

ولفت إلى أنه جرى مناقشة كل نظام انتخابي من حيث المزايا والعيوب، وإمكانية التوفيق ما بينهما، لكن الحديث عن النظام الانتخابي مشكلته يستحوذ على الوقت بالكامل، ومن ثم هناك قضايا أخرى لا تحظى بالشكل نفسه.

التوافق في القضايا ليس حتميا

وأوضح أنه لم يتم التوصل حتى الآن لرؤية نهائية أو توافق بهذا الشأن، فمسألة التوافق ليست حتمية في القضايا كلها، ولوائح الحوار واضحة.

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