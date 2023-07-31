مقترح برلماني بعرض قانون العمل الجديد على مجلس أمناء الحوار الوطني

طالبت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إعادة طرح مشروع قانون العمل الجديد على مجلس أمناء الحوار الوطني، لتوضيح الرؤى والاتجاهات بشأن مشروع القانون الجديد، قبل عرضه مرة أخرى على مجلس النواب.

وقالت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني والتي عقدت أمس، تضمنت الكثير من المناقشات حول قضايا العمل والمشكلات التي يواجهها قانون العمل الحالي والتي دفعت المشرع إلى إعداد تشريع جديد لقانون العمل.

حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أنها اقترحت عقد اجتماع مع كل المعنيين بقضايا العمل، لعرض رؤاهم حول آثار تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتعديلاته.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن السنوات العشر الأخيرة شهدت حراكا كبيرا في ملف العمال وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توفير ضمانة وحماية العمال، ولذلك تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة ومجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة وإصابات العمل

وأضافت أن وزارة القوى العاملة تعمل جاهدة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وشددت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة التشارك وتوحيد الرؤى والأهداف لخروج مشروع قانون العمل الجديد إلى النور، لافتة إلى أن هناك تقاربا في وجهات النظر من المشاركين في جلسة الحوار الوطني والتي انعقدت أمس حول قانون العمل الجديد ونأمل أن يكون من ضمن المخرجات التي سيتم إقرارها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ، وافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، وتم إحالته إلى مجلس النواب للنقاش.