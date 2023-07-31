رئيس «الإصلاح والنهضة»: نركز على المشكلات الحقيقية في جلسات الحوار الوطني

تحدث هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، «الأحزاب لها دورين مهمين فيما يتعلق بفكرة المشاركة في الحوارالوطني، وهما تحديد المشكلات الحقيقية، والحديث في القضايا المحددة التي نظمها الحوار الوطني».

المحاور الاقتصادية في الحوار الوطني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»: «المحور الاقتصادي يوجد به 8 محاور مهمة وكل ملف ومحور ناقشناه بشكل موسع من ناحية حيثيات كل ملف ونركز على المشكلات الحقيقية ونرصد كحزب البدائل والحلول؛ لنقدم مقترحات حقيقية للحكومة».

دور المؤسسات الحزبية

وتابع عبد العزيز: «المؤسسات الحزبية الوطنية عليها توعية المواطن في الشارع، وتفهمه كل ما يدور لأن المواطن ينظر بشكل سطحي للأمور».