الحوار الوطني يعلن استئناف جلسات المحور الاقتصادي غدا

أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عن استئناف الجلسات العلنية للحوار الوطني ضمن المحور الاقتصادي، والتي ستعقد بأرض المعارض، غدًا الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

موعد جلسات الحوار الوطني

وستعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلسة بعنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص» من الساعة 12 حتى الساعة الثالثة مساء، ثم تستأنف أعمالها من الساعة الرابعة حتى الساعة 7 مساء.

كما أعلن الحوار الوطني عن استئناف لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي أعمالها في جلسة بعنوان «الدين العام الإشكاليات والحلول»، من الساعة 12 حتى الساعة 3 مساء، ثم تستأنف أعمالها من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء.