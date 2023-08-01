محلل سياسي: فرنسا قد تنفذ عملية عسكرية في النيجر لإعادة الرئيس المعزول

قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي كارازان حميد، إن فرنسا تبذل جهدا كبيرا من أجل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية في النيجر، لافتًا إلى أنها لديها 1500 جندي على أرض النيجر، وقد تنفذ عملية عسكرية لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم.

النيجر آخر معاقل التواجد الفرنسي في القارة الأفريقية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي، في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن النيجر آخر معاقل التواجد الفرنسي في القارة الأفريقية والساحل الغربي، مشيرًَا إلى أن فرنسا تبحث حاليًا عن الحلول السلمية، والخروج بمفاوضات ترضي جميع الأطراف.

توقع عملية عسكرية شاملة لإعادة الرئيس محمد بازوم

وأشار إلى أن فرنسا لديها عدة خيارات على طاولتها حاليًا، منها عزل النيجر إقليميًا واقتصاديًا وسياسيًا، وأن هذا العزل اذا لم يأت بثماره، فإنها ستتدخل عسكريًا، وقد تقوم بعملية عسكرية شاملة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم، أو الوصول لحكومة انتقالية ترضي فرنسا بالدرجة الأولى.