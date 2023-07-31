«القاهرة الإخبارية»: الصين تفرض قيودا على تصدير معدات الطائرات المسيرة

أعلنت الصين، فرض ضوابط تصدير على بعض المعدات الخاصة بالطائرات المُسيرة، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيانها، اليوم الإثنين، أنّ ضوابط التصدير المفروضة على المعدات، تشمل بعض محركات الطائرات المُسيرة وأشعة الليزر ومعدات الاتصالات والنُظم المضادة للطائرات المُسيرة ستدخل حيز التنفيذ، بدءًا من أول سبتمبر.

ويأتي ذلك عقب إعلان بكين فرض ضوابط تصدير على بعض المعادن، التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الشرائح، الشهر الماضي، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة خطوات لمنع بكين من الحصول على تكنولوجيات أساسية مثل معدات صناعة الشرائح.

والطائرات المسيرة صناعة كبيرة في الصين، ومنها يجري التصدير لعدة أسواق بينها الولايات المتحدة.

وقال مشرعون أمريكيون إنّ أكثر من 50% من الطائرات المسيرة المباعة في الولايات المتحدة من صنع شركة دي.جيه.آي، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، وإن هذه الطائرات المسيرة هي الأكثر استخدامًا من جانب وكالات الأمن العام.