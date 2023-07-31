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«القاهرة الإخبارية»: دول المغرب العربي تبحث عن مصادر بديلة لمياه الأمطار

كتب:

محمد أيمن سالم
05:53 م | الإثنين 31 يوليو 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «دول المغرب العربي، تبحث عن مصادر بديلة لمياه الأمطار»، إذ وجدت دول المغرب العربي في تقنية تحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض، حلا لمواجهة أزمة ندرة المياه إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي، لاستخدامها في الزراعة.

سد حاجات الزراعة

وذكر التقرير، أنه بعد تقلص الأمطار حتى في فصل الشتاء، توجه الفلاحون نحو هذه التقنيات، لضمان الأمن المائي، وسد حاجات الزراعة، في المقابل تتعرض تقنيات تحلية المياه باستمرار، إلى عدة انتقادات، كونها تستهلك الكثيرَ من الطاقة، ومن ثم فإنها تؤثر سلبا على البيئة، حيث تمثل الطاقة نحو 40% من تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه الصالحة للشرب.

ولذلك، يجري دراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية لخفض التكلفة، وفي تونس تعالج 125 محطة نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي، وهناك 15 محطة تسهم في استخراج المياه المالحة من باطن الأرض، وتحليتها بـ6% من مجموع المياه الصالحة للشرب في البلاد.

المغرب العربي

وفي السياق ذاته، اتخذت باقي دول المغرب العربي خطوة لافتة في مجال البحث عن موارد مائية غير تقليدية، حيث تبدو الجزائر أفضل وضعا كونها بلد منتج للطاقة، كما تستغل 23 محطة لتحلية المياه لإنتاج 840 مليون متر مكعب سنويا وتعمل على إنشاء 14 محطة أخرى لإنتاج ملياري متر مكعب في عام 2030.

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بقلم محمد أيمن سالم