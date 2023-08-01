إعلان ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون «مناطق إعادة تخطيط»

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إعلان منطقة ميدان رمسيس، والسبتية، وكوبري الليمون في إحداثيات معينة، كمنطقة إعادة تخطيط، بعد صدور توجيهات رئاسية بشأن رغبة الدولة في تطوير تلك المنطقة، وإعداد رفع مساحي والتوصيف الدقيق للتواجدات الحالية بين شارع الجلاء وكوبري الليمون، ودراسة متطلبات إعادة تخطيط المنطقة.

تطوير ميدان رمسيس

ويعتبر قرار محافظ القاهرة تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 28 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 31 يناير الماضي، بالموافقة على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط مع إتباع الإجراءات الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

قرار رسمي ببدء التنفيذ

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار محافظ القاهرة، والذي حمل رقم 1924 لسنة 2023، ووفق القرار، سيتم العمل على إعلان المنطقة أنفة الذكر في القرار اعتبارًا من اليوم الثلاثاء أول أغسطس 2023.