محافظ القاهرة: إعادة تخطيط منطقة «السكر والليمون» وتعويضات لسكانها

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، استمرار أعمال الإزالات التي شهدتها منطقة «السكر والليمون»، وأعمال حصر السكان والعقارات التي يتم إزالتها لمنحها التعويض المقرر، مشيرًا إلى أنَّ المحافظة قامت بنقل سكان المنطقة المستحقين إلى وحدات سكنية بديلة بمشروع الخيالة المتكامل الخدمات، والذي يقع في نفس النطاق الجغرافي للمنطقة، موضحًا أنَّه تمّ إزالة 520 عقارًا يسكنها 1500 أسرة، تمّ نقلهم إلى منطقة الخيالة، والدولة قدمت دعمًا اقتصاديًا لأصحاب الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة ليتمكنوا من بداية نشاط اقتصادي في منطقة أخرى وبصورة منظمة.

سور مجرى العيون

وأوضح محافظ القاهرة على هامش زيارة رئيس الوزراء لمنطقة سور مجرى العيون، أن مناطق «السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر» تأتي ضمن المناطق التي تم إعلانها كمناطق إعادة تخطيط، وذلك وفق رؤية الدولة لتطوير المناطق العشوائية، لافتا إلى أنَّ منطقة السكر والليمون تقع على مساحة تقارب 17 فدانًا ويحدها نهر النيل من الغرب وسور مجرى العيون من الشمال ومنطقة تطوير المدابغ الجاري تطويرها حاليا من الشرق.

إقامة مجتمعات عمرانية حضارية

وفى سياق متصل، تابع اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، والقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية أعمال الإزالة الجارية بالتنسيق مع القوات الشرطية والانتهاء من جميع المشكلات بمنطقة السكر والليمون بنطاق حي مصر القديمة، حتى تستكمل الإزالات بشكل آمن ومنظم ودون أي معوقات وذلك لإنجاز الخطة الاستراتيجية بتطوير المناطق العشوائية وإقامة مجتمعات عمرانية حضارية آمنة.

إزالة أكبر منطقة عشوائية

كما واصل حي مصر القديمة أعمال إزالة منطقة عزبة «أبو قرن» أكبر عشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة، وأسفرت أعمال الإزالة عن هدم كلي لـ13 عقارًا من إجمالي 23 عقار ملكية خاصة، وهدم 5 عقارات من أصل 5 عقارات أملاك دولة، علاوة على هدم 4 عقارات بشكل جزئي مع تسليم الأهالي التعويضات.