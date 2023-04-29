رئيس حي مصر الجديدة يتابع تنفيذ إعادة تخطيط منطقة ألماظة

قام اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، واللجنة المختصة، بالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة وشرطة المرافق بالاستمرار في عمل اللقاءات مع ملاك العقارات بألماظة للمنطقة المزمع إعادة تخطيطها، وذلك في إطار خطة التطوير وإعادة تخطيط منطقة ألماظة بالكامل، التي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة القاهرة من طريق السويس.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومتابعة الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

صرف التعويضات

وقال اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل صرف التعويضات المستحقة للأسر، ولن يضار مواطن من خطة إعادة التخطيط التي تأتي في ظل توجهات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة وشوارعها، لافتا إلى أن إعادة التخطيط تأتي على مراحل.