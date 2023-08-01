جامعة القاهرة توافق على تطوير قصر العيني الفرنساوي بـ10 ملايين جنيه

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، حيث وافق المجلس خلال جلسته، على دعم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) بمبلغ 10 ملايين جنيه لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وفي مستهل الاجتماع، جرى تكريم الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتقديم الشكر له لمجهوداته الكبيرة التي بذلها في الملفات المتعلقة بشؤون الطلاب والعملية التعليمية خلال فترة توليه مهام منصبه.

القبول بكليات الجامعة والمدن الجامعية بنفس قواعد تنسيق العام الماضي

وقدّم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة بمناسبة انتهاء العام الأكاديمي، وأشاد بانتظام العملية التعليمية والاستقرار والهدوء الذي شهدته أعمال الامتحانات، كما استعرض المجلس القواعد المنظمة لمكتب تنسيق القبول بكليات الجامعة والمدن الجامعية، على أن تكون نفس القواعد التي تم العمل بها خلال السنوات الماضية.

وناقش المجلس القواعد الخاصة بعمليات قيد الطلاب والتحويلات من وإلى الجامعة، كما وافق على إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن مشروع إسكان الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر وتأمين كل مجاورة يتم استلامها، كما اعتمد المجلس خطة تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» وتكليف جهة كبرى بأعمال التطوير.

إنشاء برنامج علوم المعلومات وإدارة المعرفة بكلية الآداب

ووجّه الدكتور محمد عثمان الخشت، عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتحقيق المزيد من إجراءات الترشيد في الإنارة العامة لجميع مقار الجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء برنامج علوم المعلومات وإدارة المعرفة في قسم المكتبات بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق على تعديل لائحة البرامج الدراسية الخاصة لبرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكلية التربية للطفولة المبكرة.

اتفاقيات تعاون مع جامعة إيست لندن للدرجات العلمية المزدوجة

ووافق المجلس، على اللائحة الدراسية لدبلومين مهنيين في العلاج الطبيعي الأول في توصيف الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والتأهيل والثاني في العلاج الطبيعي للتأهيل التنفسي، ووافق على إنشاء مركز التحول الرقمي ونظم الإدارة الإلكترونية للتدريب المهني والاستشارات الفنية بكلية الآداب.

واعتمد المجلس، الحساب الختامي للجامعة بأقسامها الأربعة في ضوء البيانات الواردة من الوحدات الحسابية التابعة لأقسام جامعة القاهرة، ومساهمة الجامعة العام الماضي في موازنة الدولة بمبلغ 3.5 مليارجنيه من التمويل الذاتي.