جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا دوليا حول العلاج الطبيعي على مدار يومين

تنظم كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة مؤتمرا دوليا للعلاج الطبيعي الـ22 بعنوان «العلاج الطبيعي وجودة الحياة» خلال يومي 28 و29 يوليو، بمشاركة العديد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال العلاج الطبيعي.

المؤتمر يطرح أحدث البحوث العلمية لتحسين جودة الحياة

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهر، إن أحد أهدافنا المساهمة في تحسين جودة الحياة، والمؤتمر يهدف إلى إبراز الدور المجتمعي للعلاج الطبيعي في التخصصات المختلفة لتحسين جودة الحياة تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء الدوليين في مختلف مجالات العلاج الطبيعي، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية والعلاجية لدى أخصائيي العلاج الطبيعي بكل المؤسسات الصحية، ومناقشة أفضل الأبحاث المشاركة في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل، وإلقاء الضوء على أحدث التوصيات التي يمكن تطبيقها في هذا المجال، بالإضافة إلى إتاحة فرصة التعاون للباحثين لإجراء أبحاث علمية بينية مشتركة، وتنمية قدراتهم على الابتكار في مجال البحث العلمي وممارسة العلاج الطبيعي القائمة علي أدلة، بما يسهم في الارتقاء بالمهنة والوصول إلى مستوى متميز من الأداء.

تنمية قدرات الابتكار في مجالات البحث والممارسة

وأشار في بيان صحفي إلى أن المؤتمر يتضمن عدة محاور أساسية، أهمها دور العلاج اليدوي في علاج اضطرابات الجهاز العضلي الحركي، ودور العلاج الطبيعي في كل من تقييم وعلاج اضطرابات قاع الحوض، وتأهيل مرضى الأورام وأمراض الكلي، وأهمية ممارسة العلاج الطبيعي القائمة علي الأدلة وتطبيقاتها في التخصصات المختلفة، وأحدث طرق العلاج الطبيعي في تقييم وعلاج مشاكل العمود الفقري وتأهيل اليد في الحالات المختلفة ومرضى القلب والمسنين وتحسين وظائف التنفس.

المؤتمر يتيح مشاركة الابتكارات والمستحدثات في مجال العلاج الطبيعي

ويهدف المؤتمر أيضا لتبادل الخبرات حول أحدث أساليب تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأحدث طرق تأهيل إصابات الرياضيين، وتأهيل مرضى الجهاز العصبي المركزي وتحسين جودة الحياة لديهم واضطرابات المشي والاتزان ومصابي الحروق والقدم السكري وما بعد العمليات الجراحية، واستخدام التكنولوجيا في التأهيل والتقييم، والاضطرابات الميكانيكية للجسم وطرق الوقاية منها لحياة أفضل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن المؤتمر الدولي للعلاج الطبيعي يُمثل فرصة للقاء الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وتبادل ومشاركة الابتكارات والمستحدثات والأفكار، والمناقشة عبر البحث والتعليم وخدمة كل ما هو جديد في مجال العلاج الطبيعي.

وأوضحت أن المؤتمر يتضمن تنظيم العديد من الجلسات العلمية وورش العمل في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي، والتي يُحاضر فيها أساتذة ومتخصصون وباحثون وطلاب من كليات العلاج الطبيعي والطب من مصر ودول العالم.