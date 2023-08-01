40 وظيفة خالية في مستشفى جامعة القاهرة.. اعرف شروط مواعيد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، شروط الوظائف المطلوبة في مستشفى جامعة القاهرة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشروط ومواعيد التقدم للوظائف.

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة:

40 طبيب مقيم للعمل بمستشفى طب الأسنان التعليمي

تقويم الأسنان 2

أشعة الفم 3

علاج جذور 6

علاج التحفظي 4

استعاضة صناعية 4

استعاضة السينية المثبتة 5

جراحه الفم 6

طب أسنان أطفال 6

طب الفم و علاج اللثة 4

شروط التقدم لوظائف جامعة القاهرة

1- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة طبقا للقرار الوزاري رقم 1161بتاريخ 30/5/2011 للائحة الأساسيه للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية.

2- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في طب الأسنان- جامعة القاهرة «تقدير امتياز أو جيد جدا أو جيد)

3 - قضاء سنة الامتياز كاملة، وألا يكون مضى عليه أكثر من سنتين في تاريخ انتهاء سنة الامتياز.

4 - لا يعتبر التعيين في وظيفة طبيب مقيم مؤهلا بذاته للتعيين في وظائف معاوني هيئة التدريس.

الأوراق المطلوبة:

شهادة التخرج «أصل + صورة»

شهادة الامتياز «أصل + صورة»

شهادة الميلاد بالحاسب الآلي

تصريح مزولة المهنة

الموقف من التجنيد

موافقة جهة العمل

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

التقديم في وظائف جامعة القاهرة

طبقا للإعلان، تقدم الطلبات باليد باسم الدكتور عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفى إلى إدارة شؤون الأطباء بمستشفى طب الأسنان التعليمي -جامعة القاهرة- الدور الثالث شارع السرايا، نهاية كوبري الجامعة، في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ النشر.

مواعيد التقديم:

من 31 يوليو حتى 14 أغسطس 2023.