تحرير 3342 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:55 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الملصق الالكتروني _ صورة أرشيفية
ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددًا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت نحو 3342 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رفع السيارات المتروكة بالشوارع
واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 617 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 72 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
ووفقًا لقانون المرور، العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».
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