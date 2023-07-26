«الداخلية»: تحرير 1781 مخالفة عدم وضع الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الإدارة العامة للمرور، 1781 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما جرى ضبط 478 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، خدماتها على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، والقضاء على أي كثافات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم، حيث يستعين رجال المرور بالأوناش لرفع السيارات التي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية على الطرق.

كما تنتشر الخدمات المرور لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وضبط المخالفات بأنواعها كافة، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.