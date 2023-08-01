وزير التعليم العالي وسفير بريطانيا يبحثان ربط المناهج باحتياجات المجتمع

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المُرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون المُشترك والتعليم عبر الحدود بين الطرفين.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير البريطاني في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل أحد المشروعات القومية العملاقة ضمن توجه مصر لبناء الجمهورية الجديدة.

بحث التعاون في التعليم عبر الحدود بين مصر والمملكة المتحدة

وأكد «عاشور» عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حجم التعاون الكبير بين البلدين عبر التاريخ في هذا المجال، إذ أن هناك دائمًا المزيد من الآفاق المفتوحة بين الجانبين لتعزيز هذا التعاون.

وأشاد ببرامج التعاون المشتركة الناجحة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، معربًا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون، وكذا العمل على توفير كل عوامل النجاح لها لضمان استمراريتها، وتدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والبريطانية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى نجاح مخرجات منتدى التعليم عبر الحدود وويبنار «التعليم عبر الحدود»، الذي عقده المكتب الثقافي المصري بلندن عبر الإنترنت؛ لمناقشة فرص التعاون في مجال التعليم عبر الحدود بين مصر وبريطانيا والذى أسفر عن العديد من الشراكات بين الجانبين، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال التعليم العالي ووضع خطة عمل لتوسيع التعاون المشترك بين البلدين.

وثمن التعاون بين الطرفين في إطار برنامج «التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف» الممول من المملكة المتحدة، مشيرًا إلى النتائج المثمرة للزيارة التي قام بها الوزير برفقة وفد رفيع المستوى من القيادات الجامعية وقيادات التعليم العالي، للتعرف على الخبرات البريطانية في مجال التوظيف وربط الخريجين بسوق العمل، والتعرف على أحدث ما وصلت إليه الجامعات ومراكز التطوير المهني البريطانية وآليات عملها، مؤكدًا على الأهمية التي توليها الوزارة لملف التدريب والتأهيل لسوق العمل وربط التخصصات الدراسية باحتياجات المجتمع التنموية، وكذا اهتمام مصر بالتوجه نحو تصميم البرامج الدراسية بناء على احتياجات الصناعة، والذي يمثل مستقبل التعليم في العالم، والتركيز على التخصصات المُتداخلة.

وبحث الجانبان تجديد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني؛ والخاصة بالتعاون بين البلدين في تنمية قدرات ومهارات الباحثين فى مجال العلوم، وتعزيز التعاون العلمى خاصة في أبحاث البيئة، والتركيز على القضايا التي تؤثر على البيئة المحلية.

ومن جانبه، أشاد السفير البريطاني بالمشروعات القومية التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة المشروعات التعليمية، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده الدائم بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي، وتقديم الدعم للاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا دعم بريطانيا لمصر كوجهة تعليمية في الشرق الأوسط، وتشجيع التبادل الطلابي بين البلدين.