وزير التعليم العالي يكلف عددا من القيادات بمهام رؤساء الجامعات

كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القيادات الجامعية للقيام بأعمال رؤساء الجامعات الحكومية خلفًا لرؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم بنهاية يوليو الجاري، وذلك لحين انتهاء إجراءات اختيار رؤساء جامعات جدد.

أسماء القائمين بأعمال رؤساء الجامعات

وجاءت التكليفات على النحو التالي:

غادة فاروق حسن سعد قائمًا بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد قائمًا بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي.

ناصر خميس بركات الجيزاوي قائمًا بأعمال رئيس جامعة بنها.

عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي قائمًا بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ.

حسان حمدي عبدالرحمن نعمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة سوهاج.

حمدان ربيع عطية المتولي قائمًا بأعمال رئيس جامعة دمياط.

علي حسين عطا محمود قائمًا بأعمال رئيس جامعة السويس.