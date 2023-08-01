وزير التعليم العالي: تحديث البرامج الدراسية وتطوير اختبارات القبول بالمسار التكنولوجي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعم ومتابعة الوزارة لمسار التعليم التكنولوجي، الذى يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في منظومة التعليم العالى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كوادر فنية مؤهلة ومدربة للالتحاق بسوق العمل، للمشاركة في عملية التنمية المستدامة.

تكثيف الاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي

وأشار الوزير خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إلى تكثيف الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي وفقًا لنتائج التقييم المستمر، وتحديث البرامج الدراسية وتطوير نظام اختبارات القبول؛ لقياس مهارات وقدرات الطلاب بشكل دقيق، منوهًا بالاهتمام بالتدريب الصيفي للطلاب داخل المصانع وجهات العمل التابعة لتخصصاتهم، وكذا الاهتمام بعقد الشراكات الدولية.

حملات توعوية مجتمعية للتعريف بالجامعات التكنولوجية

وشدد عاشور على إدخال البرامج البينية التي تجمع بين التخصصات المتداخلة ضمن البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالبرامج البينية كتوجه دراسى خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة التعليم العالي؛ لتعزيز المخرجات التي تقدمها للمجتمع لتناسب مواصفات سوق العمل المحلية والدولية، كما وجه بعمل حملات توعية مجتمعية للتعريف بالجامعات التكنولوجية، والبرامج والتخصصات التي تقدمها، ومخاطبة الشباب لتوعيتهم بأهمية التعليم التكنولوجى للمستقبل.

وناقش الاجتماع، متابعة نتائج العام الدراسي الماضي 2022/2023، والإحاطة بالفعاليات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات التكنولوجية خلال العام الماضي؛ لدعم الناحية التعليمية والفنية والبحثية، وكذا أنشطة التدريب الطلابى، ووافق المجلس على التوجيه بالتحول لنظام الساعات المعتمدة بحد أقصى العام الأكاديمى 2024/2025، والتقدم بلوائح البرامج الجارية أو الجديدة إلى لجنة القطاع التكنولوجى.

وأحيط المجلس علمًا بإفادة الجامعات بقواعد وشروط قبول الطلاب الجدد من الفئات المختلفة (الوافدين، شهادات معادلة، خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وخريجي المعاهد)، وكذا بشأن إصدار شهادات تخرج للطلاب موثقة ومؤمنة، والتدريب الصيفى للطلاب، والتوصيف الوظيفي للخريجين بكل تخصص، وإدراج خريجي الجامعات التكنولوجية في التصنيف المهني المصري.