«أوقاف كفر الشيخ» توجه بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المساجد

وجّه الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، قيادات المديرية بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمساجد والإدارات الفرعية، واستغلال الفضاء الإلكتروني على الوجه الأمثل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

حُسن معاملة القاصدين للإدارات

وشدد وكيل الوزارة، في بيان له، على حُسن معاملة القاصدين للإدارات الفرعية التابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ، وسرعة البت فيما يطلبونه، والمحافظة على المساجد من حيث المبنى والمعنى، مع متابعة المقارئ والأنشطة الدعوية والرقم القومى لكل العاملين من حيث الانتهاء.

وأصدرت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، تعميما إلى جميع المساجد على مستوى الجمهورية لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمن قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف عند 25 درجة مئوية، وتخفيف الإضاءة الخارجية للمساجد إلى الحد الأدنى.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وإعداد جدول قطع الكهرباء في مصر، والذي بدأ تطبيقه بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء بالمحافظات المختلفة.