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وكيل خطة النواب: الدولة مطالبة بتجفيف منابع الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة

كتب:

محمد يوسف
02:51 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
النائب ياسر عمر

النائب ياسر عمر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الديون بحاجة لوقفة حتى لا يتحول إلى عبء على الموازنة العامة للدولة.

وشدد خلال مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ضمن الحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان «الدين العام.. الإشكاليات والحلول»، على ضرورة أن تعمل الدولة على تجفيف منابع الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مضيفا: «البعض يسال عن سد عجز الموازنة بدون الاقتراض.. وهذا غير ممكن حاليا».

وحذر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من أن انعكاسات فوائد الدين داخل موازنة الدولة، مضيفا: «حلها يكون في العمل المطلوب والضروري والحتمي»، مطالبا بتحديد سقف للدين الخارجي.

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