وكيل «الخطة والموازنة:» 4 اجتماعات بالنواب لمناقشة الحساب الختامي لجهات حكومية

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد أربعة اجتماعات بداية من الاثنين المقبل، ويناقش الاجتماع الأول حساب ختامي لموازنة التجارة والصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021 - 2022».

حساب ختامي موازنة وزارة التجارة والصناعة

وفي نفس اليوم تعقد اللجنة الاجتماع الثاني ويخصص لاستكمال مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التجارة والصناعة «الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية - صندوق تنمية الصادرات المصرية»، للسنة المالية 2021 - 2022.

وقال سالم إن الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية «الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021 - 2022».

استكمال مناقشة موازنة وزارة التموين

وفي نفس اليوم يُعقد الاجتماع الرابع لاستكمال مناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية «جهاز تنمية التجارة الداخلية- الشركة المصرية لتجارة الجملة»، للسنة المالية 2021 - 2022.

وتأتي تلك الاجتماعات في إطار دور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة وبحث ختامي الموازنة العامة للدولة والجهات والهيئات التابعة لها.