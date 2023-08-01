استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق.. تبدأ من 1620 جنيها

تواصل أسعار الأسمنت، استقرارها في الأسواق المصرية، حيث لم يحدث بها أي تغير اليوم، مع بداية شهر أغسطس، في ظل أن الأسعار شهدت في يوليو الماضي انخفاضا ملحوظا، وصل إلى 1000 جنيه، وفقا لما صرحت به شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، التي جاءت كما يلي:

سعر أسمنت المعلم

- يبلغ سعر أسمنت المعلم 1673 جنيها.

- يسجل أسمنت السهم اليوم الثلاثاء 1680 جنيها.

- فيما يسجل سعر أسمنت الفهد 1620 جنيها.

- بينما يصل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- كما يبلغ سعر أسمنت المسلح 1730 جنيها.

- أسمنت جنوب الوادي 1700 جنيه.

- يبلغ سعر أسمنت المخصوص اليوم 1700 جنيه.

- أسمنت السويدي 1639 جنيها.

- وعن سعر أسمنت العسكري اليوم وصل إلى 1693 جنيها.

- يسجل أسمنت النصر 1700 جنيه.

- كما يبلغ سعر أسمنت سيناء 42.5 اليوم 1690 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم 1700 جنيه.