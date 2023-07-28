أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر.. «اعرف بكام النهاردة»

يتابع العديد من التجار والمواطنين أسعار كل من الحديد والأسمنت بشكل يومي ضمن أبرز مواد البناء من مختلف الشركات والمصانع التي تصنع منتجات مختلفة من الأسمنت، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم 28-7-2023 في مصر، وفقاً لآخر تحديث لأسعار مواد البناء التي أعلنته شعبة مواد البناء.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

وداخل السوق المصرية متاح العديد من أنواع منتجات الأسمنت من شركات ومصانع مختلفة من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ويأتي من أبرز منتجات الأسمنت الآتي:

مصنع «أسمنت المسلح»: 1.750 جنيها.

مصنع «أسمنت النصر»: 1.700 جنيه.

مصنع «أسمنت وادي النيل»: 1.680 جنيها.

مصنع «أسمنت الفهد»: 1.620 جنيها.

مصنع «أسمنت حلوان»: 1.710 جنيها.

مصنع «أسمنت المخصوص»: 1.700 جنيهان.

مصنع «أسمنت السويدي»: 1.800 جنيها.

مصنع «جنوب الوادي»: 1.710 جنيها.

مصنع «أسمنت أسيوط»: 1.705 جنيه.

مصنع «أسمنت السهم»: 1.680 جنيها.

مصنع «أسمنت المعلم»: 1.683 جنيها.

مصنع «أسمنت المخصوص»: 1700 جنيهاً.

مصنع «أسمنت سيناء 42.5»: 1680 جنيه.