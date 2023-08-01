شهدت عملة الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري استقراراً في الأسعار بمختلف البنوك المصري في بداية التعاملات الصباحية، إذ استقر سعره في بنك مصر عند 100.47 جنيه للبيع و100.14 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث للأسعار أوضحته البنوك رسمياً على مواقعها.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم: 100.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم: 99.50 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم: 100.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم: 100.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم: 100.77 جنيه للبيع، و100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم: 100.86 للبيع، و97.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم: 12.21 ريال.